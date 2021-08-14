تحريز 24 ألف سيجارة مسرطنة وإعدام 5 آلاف لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

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>>| تموين الاسكندرية" تضبط مخالفات بالجملة في 7 إدارات وتحرر 353 محضرا

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ 7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 353 محضراً بمخالفات متنوعة.

وشنت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى،حملة أسفرت عن تحرير 53 محضر شملت ٤٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٣ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى لحيازته لحوم مجهولة المصدر وتم تحرير ٢٨ طبق لحم مفروم، و٢٠ طبق لحم مكعبات.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 78 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٠ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٠ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق،و٤ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و٩ محضر إستخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية، و٣ اسطوانات بوتاجاز مدعم للبيع في السوق السوداء،ومحضر تجميع شيكارة دقيق بلدى مدعم للبيع في السوق السوداء.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 69 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٩ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لبقالين تموين مخالفبن، و٣ محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 54 محضر شملت ٤٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٥ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر بيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتحريز ١٣٠٠ علبة سجائر بإجمالى ٢٢٠٠٠ سيجارة بالاشتراك مع حى شرق، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية،و٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 40 محضر شملت ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية،و٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،و٣ محاضر البقالين تموين مخالفين.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 33 محضر شملت ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر حيازة و عرض للبيع سلع مستوردة مجهولة المصدر و عدم وجود مستندات دالة على الحيازة و تم ضبط عدد ٢٠٠٠ ولاعة صغيرة الحجم صينى، واعدام كمية ٥٠٠٠ لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية بالاشتراك مع مباحث التموين ، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، و٤ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 26 محضر شملت ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية،و٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر إعدام حرز أدوية مجهولة المصدر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تحريز 24 ألف سيجارة مسرطنة وولاعات مجهولة المصدر واعدام 5 آلاف لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية في الاسكندرية (صور)

تحريز 24 ألف سيجارة مسرطنة وولاعات مجهولة المصدر واعدام 5 آلاف لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية في الاسكندرية (صور)

تحريز 24 ألف سيجارة مسرطنة وولاعات مجهولة المصدر واعدام 5 آلاف لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية في الاسكندرية (صور)