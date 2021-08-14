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«بيطري الإسكندرية»: تحصين 160 ألف رأس ماشية وطائر ضد الحمى القلاعية والنيموباك والأنفلونزا

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«بيطري الإسكندرية»: تحصين 160 ألف رأس ماشية وطائر ضد الحمى القلاعية والنيموباك والأنفلونزا «بيطري الإسكندرية»: تحصين 160 ألف رأس ماشية وطائر ضد الحمى القلاعية والنيموباك والأنفلونزا

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قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت، والتسمم الدموي وإنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات.

وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال شهر يوليو الماضي، بلغ 160 ألف، و792 رأس ماشية وطائر، بواقع 157 ألفا و792 رؤوس ماشية، و3 آلاف طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت أنه تم تحصين 76 الف و952 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض الحمى القلاعية، و72 الف و299 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و938 رأس ضد الجلد العقدى، وتحصين 4491 رأس أبقار وجاموس ضد مرض النيموباك الزيتى،وتحصين 3112 رأٍ ضد مرض طاعون المجترات، فضلاً عن تحصين 3000 طير (دجاج وبط ووز وديوك رومي)، بلقاح إنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، وكذا المديرية بمحطة والمزارع، سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع، للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.

المصرى اليوم

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