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انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بشمال سيناء

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انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بشمال سيناء انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بشمال سيناء

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انطلقت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بشمال سيناء للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الامتحانات مستمرة حتى الثلاثاء المقبل في عدد 6 لجان على مستوي المحافظة.

وأضاف ممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، أن أعداد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني بالنسبة للتعليم الصناعي يبلغ ٦٠٠طالب وطالبة، والتعليم التجارى يبلغ ١٤٥طالب وطالبة، والتعليم الفندقى ٢٨ طالب وطالبة، والتعليم الزراعى يبلغ ٢٥٢ طالب وطالبة.

المصرى اليوم

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