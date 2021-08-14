جراحة سريعة ومعقدة لاستبدال صمام بمستشفى سليمان الحبيب تُنقذ "أربعينياً"

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كان يعاني آلاماً بالصدر واستعاد القدرة على التنفس بشكل طبيعي

نجح فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، بفضل الله، في إنقاذ حياة رجل عمره "48" عاماً، من خلال استبدال الصمام الأبهري بعملية جراحية كبيرة ومعقدة.

وكان المريض قد أسعف إلى المستشفى بعد أن دهمته آلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، فتم إدخاله إلى عناية القلب الحثيثة مباشرة، وأُجريت له فحوصات عدة، أهمها: تخطيط وفحص إنزيمات القلب، وتصويره بموجات صوتية عالية التردد، وكشفت نتائج الفحوصات الطبية انسلاخاً وتوسعاً في الشريان الأورطي، فأُخضع إلى عملية جراحية سريعة تمّ فيها استبدال الصمام الأورطي ومعالجة تمدّد الشريان الأبهري برقعة مركبة وإعادة غرس الشريان التاجي في الرقعة، وتطلب الوضع الصحي المعقد للحالة التدخل الجراحي السريع، إذ تمّ إجراء العملية خلال "4" ساعات فقط من لحظة إسعاف المريض للمستشفى.

وبفضل الله، نجحت العملية بنسبة "100%"، حيث تخلص المريض من آلام الصدر واستعاد القدرة على التنفس بشكل طبيعي، وبقي منوّماً قيد العناية الطبية لمدة "10" أيام، ثم غادر إلى منزله بعد أن أكّدت الفحوصات الطبية اللاحقة تعافيه بشكل كلي.

ووصف د. وسيم عاطف؛ استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير العملية بالكبيرة والمعقدة، مضيفاً أن العامل المهم فيها كان هو الزمن، حيث استطاع الفريق الطبي، إجراء العملية بسرعة كبيرة ودقة عالية، ولم تتجاوز الفترة التي خضع فيها المريض للفحوصات وللعملية الـ"4" ساعات.

وأكّد د. عاطف، نجاح العملية، بفضل الله، وأنها أنقذت حياة المريض الذي كان وضعه الصحي معقداً وفي حاجة ماسّة للتدخل الجراحي السريع.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالريان حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.