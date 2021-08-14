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مدبولي: الدولة اقتحمت ملف الإسكان خلال الـ7 سنوات الماضية لتحسين حياة المصريين

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مدبولي: الدولة اقتحمت ملف الإسكان خلال الـ7 سنوات الماضية لتحسين حياة المصريين مدبولي: الدولة اقتحمت ملف الإسكان خلال الـ7 سنوات الماضية لتحسين حياة المصريين

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أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن ملف الإسكان واحد من الملفات التي اقتحمتها الدولة خلال السبع سنوات الماضية بهدف تحسين حياة المصريين.

وقال مدبولي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إن الدولة اقتحمت ملفات في السبع سنوات كانت تكبلها على مدار عقود قبل ذلك، مثل المرافق والمياه والصرف والكهرباء وغاز وطرق، وملف التعليم والصحة والتموين، مشيرا إلى أن اقتحمت هذه الملفات بشجاعة كبيرة جدا خلال هذه الفترة لكي تعوض وتعالج ما تراكم على مدار العقود الماضية.

وأضاف أن الإرادة السياسية الكبيرة ومتابعة الرئيس عبدالفتاح لهذه المشروعات والجهود التي تقوم بها الدولة هي التي مكنتنا إلى ما وصلنا إليه بعد مرور 7 سنوات، ومازال الطريق طويلا، حيث أنه تم قطع خطوة من ألف خطوة .

المصرى اليوم

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