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حالة طبية غريبة.. استخراج "دودة" سكنت "خد طفل" بمجمع الملك فيصل بالطائف "صور"

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بطول 2 سم.. وكان يعاني تورماً في الخد الأيسر وألماً مستمراً

حالة طبية غريبة.. استخراج

في حالةٍ غريبة واجهت أطباء طوارئ مجمع الملك فيصل بالطائف، تمثلت في وجود "دودة" طولها 2 سم تسكن "خد" طفل في الثامنة من عمره.

وبدأت تفاصيل القصة التي وردت "سبق"، بوصول الطفل برفقة ذويه لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، إثر معاناته من تورم في الخد الأيسر، وألم مستمر، وبعد الكشف المبدئي عليه، تمّ عمل أشعة على المنطقة نفسها لمعرفة ما بداخل "الورم" لتكشف الأشعة عن وجود دودة بداخل الورم.

وعلى الفور تمّ استدعاء أطباء جراحة الأطفال، واستخراج الدودة، وتنظيف المكان والتغيير الجراحي عليه، مع إعطاء المضادات الحيوية والعلاج المناسب للطفل.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان؛ أن حالة الطفل مستقرة، وغادر المستشفى دون الحاجة إلى التنويم.

يُشار إلى أنه تم أخيراً استحداث قسم لجراحات الأطفال بالمجمع، في إطار منظومة العمل التي تحقق التكامل في جميع التخصّصات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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