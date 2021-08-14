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القيادة تهنئ الرئيسَين الكوري الجنوبي والكونغولي بمناسبة يوم التحرير وذكرى الاستقلال

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القيادة تهنئ الرئيسَين الكوري الجنوبي والكونغولي بمناسبة يوم التحرير وذكرى الاستقلال القيادة تهنئ الرئيسَين الكوري الجنوبي والكونغولي بمناسبة يوم التحرير وذكرى الاستقلال
عبر برقيات حملت التمنيات بمزيد من التقدم والازدهار لشعبَي البلدين

القيادة تهنئ الرئيسَين الكوري الجنوبي والكونغولي بمناسبة يوم التحرير وذكرى الاستقلال

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الكوري مون جاي إن؛ بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب الملك المفدى في برقيتَي تهنئة للرئيسَين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، متمنياً للشعبين اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس مون جاي إن؛ رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير، والرئيس دينيس ساسو نغيسو؛ رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، معبراً في برقيتَي تهنئة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لهما راجياً لحكومتَي وشعبَي البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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