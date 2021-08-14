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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلاده "القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
الملك أعرب أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رام ناث كوفيند؛ رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم الازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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