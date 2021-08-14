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لدغه ثعبان سام.. فكيف رد رجل هندي بأغرب انتقام؟

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لدغه ثعبان سام.. فكيف رد رجل هندي بأغرب انتقام؟ لدغه ثعبان سام.. فكيف رد رجل هندي بأغرب انتقام؟
صحيفة: رفض التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج

لدغه ثعبان سام.. فكيف رد رجل هندي بأغرب انتقام؟

يوم الأربعاء الماضي، كان الهندي كيشور بدرا عائدًا إلى منزله بعد انتهاء عمله في حقل أرز بولاية أوديشا شرقي الهند، عندما لدغ ثعبان سام ساقَه، وهنا قام الرجل بأغرب انتقام من الثعبان.

وتحت عنوان "أغرب انتقام" قالت صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية: كان الهندي بدرا عائدًا إلى منزله في قرية جامباريباتيا بولاية أوديشا، وفجأة لدغه ثعبان سام، وبدلًا من الإسراع إلى المستشفى لتلقّي العلاج، أسرع "بدرا" إلى الإمساك بالثعبان السام، وغرس أسنانه بغضب شديد في جسد الثعبان، حتى قتل الحيوان ومزّقه إربًا.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا"، قال "بدرا": " شعرت بألم شديد في ساقي، ومن أجل الانتقام أخذت الأفعى بين يدي وعضضتها مرارًا وتكرارًا، حتى قتلتها على الفور".

وحسب وسائل إعلام محلية: أحضر "بدرا" الأفعى الميتة لتشاهدها قريته، وزعم أنه بخير بعد اللدغة، رافضًا التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه ذهب إلى معالج شعبي في القرية.

جدير بالذكر أن كريت ثعبان سام، يعيش في جنوب وجنوب شرق آسيا، ويبلغ طوله ثلاثة أقدام، وتكون لدغات الثعبان خطرة ويمكن أن تتسبّب بمقتل الإنسان.

تمثل الهند أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بلدغات الأفاعي في العالم، بمتوسط 58 ألف حالة سنويًّا؛ حسب بحث نشر عام 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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