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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمّة مع فرصة أن تصل الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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