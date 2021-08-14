طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي بمكاتب بريد شمال سيناء غدًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة بريد شمال سيناء، عن طرح كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة السيد الرئيس «سكن لكل المصريين»، في مختلف مكاتب البريد، اعتبارًا من غدًا الأحد.

وأشارت المنطقة إلى بيع الكراسات للمواطنين الراغبين في تملك وحدات الإسكان الاجتماعي، في مكاتب البريد بمدن العريش وبئر العبدونخل بوسط سيناء، اعتبارا من غدا الأحد وحتي يوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بمدن العريش وبئر العبدونخل المطروح بها الوحدات السكنية، ثم الحجز إلكترونيًا من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

بدوره، قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك عدد 980 وحدة سكنية في مدن المحافظة ضمن مبادرة السيد الرئيس «سكن لكل المصريين».

وأشار المحافظ إلى وجود ٩٣٦ وحدة سكنية بحي السبيل بالعريش و٣١ وحدة سكنية بحي التعمير بمدينة بئر العبدو١٣ وحدة بمدينة نخل بوسط سيناء، حيث إن مساحات الوحدات السكنية تبلغ 90 مترًا مربعًا.

لفت المحافظ إلى أن ثمن الوحدة السكنية يبلغ ٣١٠ آلاف جنيه ويتم سداد ١٠% من قيمة الوحدة كمقدم للحجز، وتقسيط باقي المبلغ على ٣٠ سنة مع دعم مباشر من الدولة يخصم من قيمة الوحدة يصل إلى مبلغ ٦٠ ألف جنيه للوحدة.

أوضح المحافظ إلى أن سن المتقدم للحصول على وحدة سكنية يبدأ من 21 سنة، وأن التقديم للمقيمين بمحافظة شمال سيناء إقامة دائمة ويجوز التقدم على وحدات بالمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ بشراء كراسة الشروط المتوافرة بمكاتب البريد بالمدن المطروح بها وحدات سكنية.