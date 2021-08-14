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منتدى بتانة الأدبي يناقش رواية سوناتا عزيزة للكاتبة أميرة بهي الدين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:40 مساءً
السعودية تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للسلام وتوحيد الصف في أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:40 مساءً
لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:40 مساءً
«طالبان» تعلن عودة العمل في النظام المصرفيّ الأفغانيّ غداً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:40 مساءً
خبير اسواق مالية : الفرصة مواتية للاردن ليكون مركزا اقليميا لشركات الفوركس
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:34 مساءً
اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
«الصحة» تحذر المواطنين من «متحور دلتا»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
مجدي الهواري عن قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة: محبط للغاية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
هيدي كرم توضح أسباب الخوف الناتجة من التربية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
تظن أن الإصابة بكورونا سابقاً تحميك؟ إليك أهمية تلقي اللقاح
فيديو
cnn arabic
السبت 14 أغسطس 2021 09:15 صباحاً
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