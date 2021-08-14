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السعودية تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للسلام وتوحيد الصف في أفغانستان
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:40 مساءً
لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:40 مساءً
«طالبان» تعلن عودة العمل في النظام المصرفيّ الأفغانيّ غداً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:40 مساءً
خبير اسواق مالية : الفرصة مواتية للاردن ليكون مركزا اقليميا لشركات الفوركس
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:34 مساءً
اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
«الصحة» تحذر المواطنين من «متحور دلتا»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
مجدي الهواري عن قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة: محبط للغاية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
هيدي كرم توضح أسباب الخوف الناتجة من التربية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
«السياحة» تستضيف وفدا إعلاميا عربيا في رحلة تعريفية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ستمئة عسكري بريطاني يعودون الى افغانستان بعد اسابيع قليلة من رحيلهم منها.
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 14 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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