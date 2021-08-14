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اليوم انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات بالبحر الأحمر

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اليوم انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات بالبحر الأحمر اليوم انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات بالبحر الأحمر

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أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها اليوم السبت، طبقا لجداول سير الامتحانات التي أعدتها الوزارة وبلغ إجمالي المتقدمين من طلبة الدبلومات الفنية للدور الثاني ٤٣٨ طالبا وطالبة مقسمين على لجنتين وهم مدرسة الغردقة الصناعية بنين،ومدرسة سعدأبوريدة بالشلاتين.

كما تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني، والتي تستمر حتى الخميس ١٩ أغسطس، حيث تقدم ١٥٨١ طالبا وطالبة على مستوى المحافظة بواقع (١١) لجنة.

وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فوراً.

المصرى اليوم

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