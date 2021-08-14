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لصوص يقتحمون أحد قصور أمير قطر: سرقوا «قطعا ثمينة وساعات يد»

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لصوص يقتحمون أحد قصور أمير قطر: سرقوا «قطعا ثمينة وساعات يد» لصوص يقتحمون أحد قصور أمير قطر: سرقوا «قطعا ثمينة وساعات يد»

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قالت وكالة الفرنسية، السبت، إن لصوصا أحدهم مسلح اقتحموا، الجمعة، قصر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقرب من منتجع كان الفرنسي واستولوا على ساعات يد وقطع ثمنية أخرى، كما ذكر الجمعة مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر إن الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجودا عندما اقتحم أربعة أشخاص منزله في موان-سارتو ليل الخميس الجمعة، مؤكدا بذلك نبأ بثته إذاعة «ار تي ال».

وأضاف أن السرقة تمت بلا عنف، موضحا أن اللصوص «لم يضعوا مسدسا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر»، لكن هؤلاء «خضعوا لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح».

وأوضح أن اللصوص سرقوا «قطعا ثمينة خصوصا ساعات يد».

ولم يكن الشيخ تميم موجودا عند وقوع الحادثة لكن عدداً من أفراد عائلته كانوا في المنزل.

وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقا.

وتملك عائلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، منذ تسعينات القرن الماضي هذا القصر الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا في موانس سارتو.

في 2016، قدم مليون يورو للبلدة الصغيرة لتمويل مقاصفها التي تستخدم منتجات عضوية بالكامل.

المصرى اليوم

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