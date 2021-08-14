حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجات الحرارة العظمي تصل إلى 44 ورياح وشبورة

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يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوبه حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، وتظل درجات الحرارة اليوم وغدًا مرتفعة، وتصل درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر اليوم إلى 44 درجة مئوية.

يستمر الطقس اليوم في مصر شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وتكون الشبورة المائية في الصباح ونشاط الرياح في المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار رطوبة الجو مع طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة مع وجود رطوبة على السواحل الشمالية، أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس معتدل الحرارة رطبًا.

وتنشط الرياح اليوم على مناطق من جنوب البلاد وعدد من المدن المطلة على البحر الأحمر مثل الغردقة، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر اليوم السبت

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 38 درجة للعظمى، بينما تكون الصغري 27 والمحسوسة 40 درجة، ووتكون درجات الحرارة في الإسكندرية 33-27، المحسوسة إلى 36 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أسوان 44-28، إدفو 44-28، بني سويف 39-26، قنا 42-27، الفيوم 39-26، شلاتين 38-28 درجة.

وتكون في الأقصر 43-27، سوهاج 41-26، أسيوط 40-26، أبوسمبل 41-26، حلايب 37-29، الوادي الجديد 43-26، سيوة 38-24، المنيا 39-25 درجة.

ويتوقع أن تكون في المنصورة 36-25، مطروح 31-25، بورسعيد 33-27، طنطا 37-26، الزقازيق 38-27، العريش 34-25، دمنهور 34-26، الطور 38-25، طابا 36-27 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الإسماعيلية 38-25، شبين الكوم 38-27، دمياط 33-26، بلطيم 34-26، شرم الشيخ 41-29، الغردقة 41-28، السويس 36-25، السلوم 33-25، رفح 33-24 درجة.

حالة الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلي 44 درجة

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

تتوقع الأرصاد أن يستمر تكون الشبورة المائية خلال حالة الطقس غدًا فيي الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يلي:

القاهرة الكبري والوجه البحري: العظمي 37 والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية: العظمي 31 والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمي 39 والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد: العظمي 43 والمحسوسة 44 درجة.

جنوب سيناء: العظمي 40 والمحسوسة 43 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة هذا الأسبوع

تظل درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع حول معدلاتها السائدة اليوم ويستمر نشاط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، كما يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق السريعة المتجهة من وإلي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.

تكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والمحسوسة هذا الأسبوع كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: الإثنين والأربعاء 37-39، وتنخفض الثلاثاء إلى 36-38، وتعاود الإرتفاع الخميس إلى 38-40 درجة.

جنوب الصعيد: الإثنين والثلاثاء إلى 42-43، وتنخفض الأربعاء والخميس إلى 41-43 درجة.

شمال الصعيد: الإثنين 39-41، وتنخفض الثلاثاء إلى 38-40، وثم تنخفض مرة أخرى الأربعاء والخميس إلى 37-39 درجة.

السواحل الشمالية: من الإثنين وحتى يوم الأربعاء 31-33، وترتفع الخميس إاب 32-35 درجة.

جنوب سيناء: الإثنين 39-42، ومن الثلاثاء إلى الخميس 40-43 درجة.

حالة الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلي 44 درجة

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