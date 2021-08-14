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مباراة والإسماعيلى بث مباشر الآن في الدوري المصري الممتاز 2021.. لحظة بلحظة

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مباراة الزمالك والإسماعيلى بث مباشر الآن في الدوري المصري الممتاز 2021.. لحظة بلحظة مباراة والإسماعيلى بث مباشر الآن في الدوري المصري الممتاز 2021.. لحظة بلحظة

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المصري يخوض مباريات هامة وحاسمة في الدوري المصري الممتاز مستهدفا الفوز خلالها لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021، ويواجه الزمالك اليوم نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

تنقل المباراة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصرى اليوم

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