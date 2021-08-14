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الأهلي يوافق رسميا على انتقاله مهاجما للدوري التركي في صيف 2021

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الأهلي يوافق رسميا على انتقاله مهاجما للدوري التركي في صيف 2021 الأهلي يوافق رسميا على انتقاله مهاجما للدوري التركي في صيف 2021

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أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا، سيرحل عن ناديه الأساسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2021، للاحتراف في الدوري التركي.

قال سيراميكا كليوباترا في بيانه: «في إطار العلاقات الطيبة، وروح الود المتبادل بين ناديي سيراميكا كليوباترا والأهلي، وافقت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على طلب النادي الأهلي بشأن سفر المهاجم أحمد ياسر ريان، إلى تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، وإنهاء إجراءات انتقاله للعب بأحد الأندية التركية، بدءًا من الموسم الجديد».

وأضاف البيان: «تواصل مجلس إدارة النادي الأهلي مع مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، من أجل الموافقة على منح أحمد ياسر ريان استثناءً والسماح له بالسفر، وعدم استكمال فترة الإعارة المتفق عليها بين الطرفين، حتى نهاية الموسم الحالي، الذي يمتد إلى 27 أغسطس الجاري، قبل 5 مباريات من نهاية مسابقة الدوري». وأعرب مجلس إدارة سيراميكا عن ثقته في قدرة ريان على شق طريقه في عالم الاحتراف، مشيدا بالجهد الملموس الذي قدمه اللاعب خلال فترة إعارته، حيث سجل 15 هدفا.

المصرى اليوم

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