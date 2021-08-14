أخبار عاجلة

السعودية تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للسلام وتوحيد الصف في أفغانستان -
لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
«طالبان» تعلن عودة العمل في النظام المصرفيّ الأفغانيّ غداً -
خبير اسواق مالية : الفرصة مواتية للاردن ليكون مركزا اقليميا لشركات الفوركس -
اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة -
رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة -
«الصحة» تحذر المواطنين من «متحور دلتا» -
مجدي الهواري عن قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة: محبط للغاية -
هيدي كرم توضح أسباب الخوف الناتجة من التربية -
«السياحة» تستضيف وفدا إعلاميا عربيا في رحلة تعريفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر الآن في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

Print
مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر الآن في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر الآن في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقود محمد صلاح ليفربول الإنجليزي أمام نورويتش سيتي السبت 14 أغسطس عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 – 2022 .

لقاء ليفربول ونورويتش سيتي سيذاع على بين سبورتس القطرية المالك الحصري لحقوق بث الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذيع الشبكة القطرية هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports Connect .

الثامنة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
التاسعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والكويت والأردن وبغداد.
العاشرة 9:30 مساءً بتوقيت وسلطنة عمان وأبوظبي.
السابعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وقع فيرجيل فان ديك اليوم الجمعة عقدًا جديدًا طويل الأمد مع نادي ليفربول لكرة القدم. ومدد قلب الدفاع مستقبله مع الريدز بالعقد الجديد في ملعب أنفيلد صباح يوم الجمعة، مما يضمن استمرار ارتباطه بالنادي لمدة ثلاث سنوات ونصف في السنوات القادمة.

وعندما سئل عن شعوره عند توقيع الشروط الجديدة، قال فان ديك لموقع Liverpoolfc.com: «إنه أمر مذهل، وأنا فخور جدًا به، إن زوجتي وأولادي فخورون جدًا به وبالطبع وكيلي. كل العمل الشاق الذي بذلناه حتى الآن مستمر وأنا أتطلع إلى ما سيحدث في المستقبل مع ليفربول. أنا سعيد جدًا وفخور جدًا».

قال فان ديك: «أشعر أنني بحالة جيدة. من الواضح أنها كانت مباريات ودية، وتحسن لياقتك البدنية، وتكرر القيام بالأشياء مرارًا وتكرارًا. أشعر أنني مستعد للمباراة الافتتاحية، لذلك سنرى ما سيقرره المدرب. سيكون جوًا وعقلية مختلفة تمامًا بالنسبة لي شخصيًا أيضًا. إنه شيء نقاتل من أجله، من أجل النقاط، ونأمل أن نحصل على نتيجة إيجابية منه».

ومن المنتظر أن يوقع النجم المصري محمد صلاح على عقده الجديد مع ليفربول خلال الساعات المقبلة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار!

أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار!

ما هي "شبكة حقاني" الأفغانية؟

ما هي "شبكة حقاني" الأفغانية؟

الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين

الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين

الموافقة على تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم

الموافقة على تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم