مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر الآن في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

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يقود محمد صلاح ليفربول الإنجليزي أمام نورويتش سيتي السبت 14 أغسطس عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 – 2022 .

لقاء ليفربول ونورويتش سيتي سيذاع على شبكة بين سبورتس القطرية المالك الحصري لحقوق بث الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذيع الشبكة القطرية هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports Connect .

الثامنة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

التاسعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والكويت والأردن وبغداد.

العاشرة 9:30 مساءً بتوقيت وسلطنة عمان وأبوظبي.

السابعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وقع فيرجيل فان ديك اليوم الجمعة عقدًا جديدًا طويل الأمد مع نادي ليفربول لكرة القدم. ومدد قلب الدفاع مستقبله مع الريدز بالعقد الجديد في ملعب أنفيلد صباح يوم الجمعة، مما يضمن استمرار ارتباطه بالنادي لمدة ثلاث سنوات ونصف في السنوات القادمة.

وعندما سئل عن شعوره عند توقيع الشروط الجديدة، قال فان ديك لموقع Liverpoolfc.com: «إنه أمر مذهل، وأنا فخور جدًا به، إن زوجتي وأولادي فخورون جدًا به وبالطبع وكيلي. كل العمل الشاق الذي بذلناه حتى الآن مستمر وأنا أتطلع إلى ما سيحدث في المستقبل مع ليفربول. أنا سعيد جدًا وفخور جدًا».

قال فان ديك: «أشعر أنني بحالة جيدة. من الواضح أنها كانت مباريات ودية، وتحسن لياقتك البدنية، وتكرر القيام بالأشياء مرارًا وتكرارًا. أشعر أنني مستعد للمباراة الافتتاحية، لذلك سنرى ما سيقرره المدرب. سيكون جوًا وعقلية مختلفة تمامًا بالنسبة لي شخصيًا أيضًا. إنه شيء نقاتل من أجله، من أجل النقاط، ونأمل أن نحصل على نتيجة إيجابية منه».

ومن المنتظر أن يوقع النجم المصري محمد صلاح على عقده الجديد مع ليفربول خلال الساعات المقبلة.