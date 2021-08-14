صحة قنا: الفرق المتنقلة تجوب أرجاء المحافظة لتطعيم المواطنين ضد كورونا (صور)

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن الفرق المتنقلة في جميع مراكز المحافظة تتحرك في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية من أجل إعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين

وأوضح أن الفرق الطبية تقوم بالتسجيل للمواطنين على موقع الوزارة ثم اعطاؤهم اللقاح عقب التأكد من الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على أنه تم المرور على كنيسة ماري جرجس بدشنا، ومصنع سكر قوص، كما أن الفرق الطبية تسعى جاهدة من أجل وصول اللقاح إلى جميع المواطنين.

فرق متنقله لتطعيم المواطنين بقنا

فرق متنقله لتطعيم المواطنين بقنا

فرق متنقله لتطعيم المواطنين بقنا