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رئيس مدينة سيوة: الكشف على الأنيميا المنجلية بالمجان على 6000 طفل بسيوة

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رئيس مدينة سيوة: الكشف على الأنيميا المنجلية بالمجان على 6000 طفل بسيوة رئيس مدينة سيوة: الكشف على الأنيميا المنجلية بالمجان على 6000 طفل بسيوة

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أكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه خلال أغسطس الجاري تم إجراء المسح الطبي لعدد ٦٠٠٠ طفل بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وذلك للتخفيف على أهالى مصابي مرض الأنيميا المنجلية، حيث تم مسبقا تجهيز معمل كامل مزود بجهاز الفصل الكهربي (الجهاز الوحيد على مستوى محافظة مطروح) لتحليل الأنيميا المنجلية، مضيفاً أنه تم التعاقد مع الدكتورة هدى حساب أستاذة أمراض الدم والاستشارية بالتأمين الصحي بالإسكندرية للكشف على الحالات المصابة بسيوه.

كانت الزيارة الأولى لها في نوفمبر ٢٠٢٠ والثانية في أغسطس الجاري، مما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن أهالي المرضى، وتجديد العلاج من سيوه لصرفه من التأمين الصحي، بدلا من الاحتياج للسفر إلى خارج الواحة لتجديده.

وأشاد رئيس مدينة سيوة، بدور المديرية في خدمة أهالي سيوة بمختلف القطاعات التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية بمصرنا الحبيبة.

المصرى اليوم

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