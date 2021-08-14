خلال 10 محافظة الجيزة ترفع 7 آلاف حالة إشغال بالأحياء والمراكز (صور)

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تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق، من رفع أكثر من 7 آلاف حالة اشغال خلال 10 أيام على مستوى أحياء ومراكز المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، على المتابعة الدورية لتنفيذ حملات مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات على الطريق العام، من قبل المنشأت التجارية والمحال العامة والمقاهى والمطاعم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة نشاطهم المكثف وخطة عملهم اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملات مكبرة على شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وأشار إلى أنه تم إزالة 23 باكية وكشك تم إقامتهم بالمخالفة على سور مرفق شركة المياه بشارع ترعة الزمر، بأرض اللواء، وبشارع 26 يوليو بحى العجوزة، وجارى أعمال توسعة الطريق أمام حركة المارة والسيارات بعد إزالة التعديات ورفع المخلفات.

وشهدت الحملات ضبط 25 تروسيكل غير مرخص متعدى على الطريق العام لعرض المنتجات ويتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات وتم التحفظ على المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك خلال حملات لحى بولاق الدكرور بشوارع العشرين وأحمد حمدى وسوق على والمساكن وكفر طهرمس وترعه عبدالعال وناهيا والمصرف، بالإضافة إلى تحرير غرامات لـ 20 سيارة للإنتظار الخاطى أعلى أرصفة المشاه بشوارع الثمار والتحرير واحمد عبدالعزيز والصيد ومحي الدين ومصدق بحى الدقى.

كما تم غلق وتشميع 45 منشأة بأحياء بولاق الدكرور وشمال والهرم والطالبية ومدينة الحوامدية وضمت غلق 21 منشأة تجارية ومصانع ومعارض ملابس ومقاهى وسوبر ماركت بحى بولاق الدكرور بعد ضبط عددا من المخالفات بهم تنوعت ما بين إدارتهم بدون ترخيص وعدم الاعلان عن الاسعار وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ومخالفات تموينية، إلى جانب ذلك تم غلق وتشميع 4 كافيهات بحى الطالبية تدار بدون ترخيص وتقدم الشيشة للمواطنين كما تم غلق وتشميع 14 محل ومقهى وورش ومعرض ملابس بحى شمال الجيزة لإدارتهم بدون ترخيص بالإضافة إلى 3 ورش ميكانيكا بمدينة الحوامدية بطريق مصر أسيوط السريع أستجابه لشكاوى المواطنين نظراً لقيامهم بإحداث ضوضاء وعدم الالتزام بمواعيد الغلق.

كما تم غلق وتشميع محل ملابس ومطعم بشارع محى الدين بحى الدقى، بالإضافة لغلق مصنع أثاث بشارع المريوطية بحى الهرم، مقام بالمخالفة ولا يتبع إجراءات الحماية المدنية، مما يشكل خطراً على السلامة العامة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.