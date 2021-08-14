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الأهلي يقرر رحيل أليو ديانج لصفوف جالاتا سراي مقابل 6.5 ملايين يورو .. صور

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أليو ديانج لاعب الوطني المالي الأول وفريق النادي الأهلي، اتفق بشكل شبه نهائي على رحيله من النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2021 عقب انتهاء الموسم الحالي والذي سينتهى قبل رحيل هذا الشهر الجاري.

أليو ديانج لاعب الأهلي المصري، سيرحل عن ناديه المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وينضم لصفوف فريق جالاتا سراي التركي المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني الأول ونادي السابق.

الأهلي المصري خفض مطالبه المالية الخاصة بشأن رحيل أليو ديانج من 9.5 مليون يورو إلى 6.5 مليون يورو، وفقا لما نشره موقع fanatic التركي. جالاتا سراي، قدم عرضا للنادي الأهلي توقف عند 5.5 ملايين يورو لضم الدبابة أليو ديانج في الميركاتو الصيفي الجاري 2021، ومن الموقع أن يرفع النادي التركي قيمة عرضه إلى 6.5 مليون يورو تسهيلا لضم أليو ديانج.

جالاتا سراي يسابق الزمن لضم أليو ديانج لاعب الأهلي

تقرير: أليو ديانج يُنهي اتفاقه مع جالاتا سراي ويرحل عن الأهلي مقابل 4.5 مليون يورو

المصرى اليوم

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