فرح الزاهد: بدايتي بمسلسل «الطاووس» والمرأة تعاني من ظاهرة التحرش

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قالت الفنانة فرح الزاهد، إنها خريجة كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، وتبلغ من العمر ٢٤ عاما، مشيرة إلى أن أول عمل لها كان دور مسلسل «الطاووس»، ورشحنى لهذا الدور مدير الإنتاج، بناءا على طلب رؤوف عبدالعزيز المخرج، والذي طلب وجه يكون جديد، غير معروف في الدراما.

وأضافت فرح خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، سعدت جدا بقصة المسلسل، والذي ينتصر للمرأة، وخاصة وأن لها تجربة مع التحرش، مؤكدة على أن المرأة تعاني من هذه الظاهرة، بشكل يومي في الشارع.

وتابعت فرح أنها لا تحب الشهرة ومش مستعجله على النجومية لكن ما يشغلها هي نوعية الأدوار التي تقدمها.

وقالت الفنانة فرح الزاهد، إن هناك مشهد صعب في مسلسل «الطاووس» وهو مشهد ضربى في المسلسل من منزلاوى، لأنه تم ضربها بشكل حقيقي، ولم تظهر أي شئ إلا أن ذهبت إلى المنزل للبكاء.

وأضافت فرح، أنها مختلفة عن شقيقتها هنا، مشيرة إلى أن هنا شعنونة وكوميدية أكتر مني، وأنا بحب الدراما ومش بعرف أعمل كوميدى، وبحب يوسف الشريف جدا ونفسي اشتعل معاه، وأيضا بحب أحمد عز.