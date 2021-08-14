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أنوشكا: ألبوم غنائي سيكون مفاجاة للجمهور قريبا

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أنوشكا: ألبوم غنائي سيكون مفاجاة للجمهور قريبا أنوشكا: ألبوم غنائي سيكون مفاجاة للجمهور قريبا

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قالت الفنانة أنوشكا، إنها سعيدة جدا بمشاركتها في مسلسل نجيب زاهي زركش، وردود الفعل الرائعة على العمل، مشيدة بنجوم العمل، خاصة الفنان محمد محمود، واتكلم معه، وأنادي عليه «طريف» نسبة إلى شخصيته بالمسلسل، وهو كان بيتكسف منى جدا لأن كان في مشهد المفروض أنى بغريه فيه، وانفجرنا في الضحك، وأنا بعتبر أن نجاح شخصية جزء كبير منه بسبب محمد محمود.

وأضافت أنوشكا في مداخلة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا عاوزه أشكر بنته نهال لأنها فعلا شالت المسلسل بعد انسحاب اسمين استيليست كبار من المسلسل.

وتابعت أنوشكا، زعلت جدا لأن مكنش ليا مشاهد مع إسلام، وكنت محظوظة لانى اشتغلت مع فريق العمل ده، أستاذ يحيى الفخرانى وشادى الفخراني، وعبدالرحيم كمال، وكان في جو من الألفه، وكنت بروح البلاتوه، قبلها بساعتين علشان إجراءات التعقيم.

فيما توجه الفنان الشاب إسلام إبراهيم، بالشكر إلى الفنانة انوشكا على مواقفها معه عند مرضه ومرض والدته.

فيما أعلنت أنوشكا أنها طلبت من الفنان الشاب محمد إبراهيم يسرى عمل أغنية لها لأنه شاعر وكلماته كبيرة ومليان مشاعر، وأحاسيس حلوة، وسوف تعلن عن البوم جديد لها بعد أن ابتعدت بسبب الدراما وكورونا.

المصرى اليوم

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