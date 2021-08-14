الممثل الصاعد رضا أسامة يكشف بدايته الفنية

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كشف الممثل الصاعد رضا أسامة، عن تفاصيل بدايته في المجال الفني، مؤكدا أنه يتحسس خطواته الأولى في المجال الفني من خلال عمل فني جديد.

وأضاف رضا أسامة، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أنه منذ صغري أعشق التمثيل وأتابع جميع الأعمال الفنية الهادفة، وأسمع إشادات كثيرة من المحيطين، متابعا أنه لكني لم أتخذ قرار دخول المجال إلا مؤخرًا بعد تشجيع أسرتي وأصدقائي المقربين.

وتابع أنه أسرتي تدعمني لأنهم مؤمنين بموهبتي وبقدرتي على تقديم فن محترم، وأن أترك بصمتي الخاصة دون تقليد لأحد أو مجاراة لموضة التريند على حساب المعنى والكلمة الجيدة.

يذكر أنه يستعد الممثل الشاب رضا أسامة، لعمل فني جديد يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وينتمي للأعمال الفنية الرعب.