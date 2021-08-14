أخبار عاجلة

اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة -
رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة -
«الصحة» تحذر المواطنين من «متحور دلتا» -
مجدي الهواري عن قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة: محبط للغاية -
هيدي كرم توضح أسباب الخوف الناتجة من التربية -
«السياحة» تستضيف وفدا إعلاميا عربيا في رحلة تعريفية -
أحمد موسى ينفعل على الهواء: إزاي أدفع 100 ألف جنيه علشان أصور كام مشهد؟ -
تسجيل 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل بوسط سيناء -
«طالبان» تحظر نقل الدولار والتحف خارج أفغانستان -
قطر: لا نفوذ لنا على حركة «طالبان» ونحن وسيط محايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

الممثل الصاعد رضا أسامة يكشف بدايته الفنية

Print
الممثل الصاعد رضا أسامة يكشف بدايته الفنية الممثل الصاعد رضا أسامة يكشف بدايته الفنية

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الممثل الصاعد رضا أسامة، عن تفاصيل بدايته في المجال الفني، مؤكدا أنه يتحسس خطواته الأولى في المجال الفني من خلال عمل فني جديد.
وأضاف رضا أسامة، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أنه منذ صغري أعشق التمثيل وأتابع جميع الأعمال الفنية الهادفة، وأسمع إشادات كثيرة من المحيطين، متابعا أنه لكني لم أتخذ قرار دخول المجال إلا مؤخرًا بعد تشجيع أسرتي وأصدقائي المقربين.
وتابع أنه أسرتي تدعمني لأنهم مؤمنين بموهبتي وبقدرتي على تقديم فن محترم، وأن أترك بصمتي الخاصة دون تقليد لأحد أو مجاراة لموضة التريند على حساب المعنى والكلمة الجيدة.

يذكر أنه يستعد الممثل الشاب رضا أسامة، لعمل فني جديد يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وينتمي للأعمال الفنية الرعب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة

رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة

«الصحة» تحذر المواطنين من «متحور دلتا»

«الصحة» تحذر المواطنين من «متحور دلتا»

مجدي الهواري عن قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة: محبط للغاية

مجدي الهواري عن قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة: محبط للغاية