طارق الدسوقي يتعرض لوعكة صحية .. وابنته تطلب الدعاء له

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طالبت ابنة الفنان طارق الدسوقي، الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية، دون أن تكشف أي تفاصيل عن حالته.

ونشرت صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة :«أرجو الدعاء لأبي العزيز بالشفاء العاجل، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحيم».

وأضاقت: «اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفيه أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، وانهالت العديد من التعليقات من جمهوره ومحبيه بالدعاء له».

واختتمت «هتبقي كويس قريبا ياحبيبي من فضلكم اذكروه في دعائكم».