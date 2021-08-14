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شكرا للي راعوا مشاعرنا.. دنيا سمير غانم توجه رسالة جديدة

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شكرا للي راعوا مشاعرنا.. دنيا سمير غانم توجه رسالة جديدة شكرا للي راعوا مشاعرنا.. دنيا سمير غانم توجه رسالة جديدة

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وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الشكر لجميع من ساند أسرتها بعد وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، ومن قبلها والدها الفنان الكبير سمير غانم، مؤكدة أن الجمهور في والوطن العربى، باتوا أهلها وإخواتها، بعد المساندة الكبيرة لها.

وقالت دنيا، عبر حسابها على انستجرام: «شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا، ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللى بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلى وإخواتى ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصل لنا، ربنا يخليكم لينا، هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا.»

وأضافت النجمة دنيا سمير غانم: «شكرا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربى كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب.

المصرى اليوم

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