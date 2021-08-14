«زى النهارده» وفاة الرائد المسرحى الألمانى «برتولد بريخت» ١٤ أغسطس ١٩٥٦

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يعد برتولت بريشت (أو بريخت) رائد المسرح الألمانى بحق، وشكلت نصوصه المسرحية إغواء لمخرجين عرب ومصريين،ذلك أن الكثير من أعماله يعتمد على إشراك المشاهد في اللعبة المسرحية و«بريخت» مولود في أوجسبورج في ١٠ فبراير ١٨٩٨ وهو أيضا شاعر ومخرج مسرحى ويعد من أهم كتاب المسرح في القرن العشرين، ويعتمد في منهجه المسرحى على فكرة أن المشاهد هو العنصر الأهم في تكوين العمل المسرحى، فالمسرح يدفع المشاهد للتأمل والتفكير في الواقع، واتخاذ موقف ورأى وكان بريخت قد درس الطب في ميونخ، وتعرف على لودفيج فويشتنفانجر،وعمل في مسرح كارل فالنتين وفى ١٩٢٢ حصل على جائزة كلايست عن أول مسرحياته، وفى ١٩٢٤ ذهب لبرلين،وعمل مخرجاً مسرحياً وأخرج العديد من مسرحياته وفى ١٩٣٣ وبعد استيلاء هتلر على السلطة في ألمانيا، هرب للدنمارك وفى ١٩٤١ هرب من الدنمارك فراراً من القوات الألمانية التي توغلت في أوروبا إلى سانتا مونيكا في كاليفورنيا ،وقابل العديد من المهاجرين الألمان الذين فروا من الدولة الهتلرية ولم يكن راضياً عن الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية في أمريكا،وفى ١٩٤٧ حوكم في واشنطن، بسبب قيامه بتصرفات غير أمريكية،وفى ١٩٤٨ عاد لألمانيا، ولم يسمح له بدخول ألمانيا الغربية، فذهب إلى ألمانيا الشرقية، حيث تولى إدارة المسرح الألمانى، وأسس في ١٩٤٩ «مسرح برلينر إنسامبل» (فرقة برلين)، وتولى في ١٩٥٣ رئاسة نادى القلم الألمانى وحصل في ١٩٥٤ على جائزة ستالين للسلام وظل يعمل في هذا المسرح حتى وفاته «زى النهارده» في ١٤ أغسطس ١٩٥٦.