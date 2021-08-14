وزيرة التخطيط تهنئ وزيرة الهجرة بذكرى عيد ميلادها: خلطة شطارة وجدعنة

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هنأت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعيد ميلادها.

وقالت السعيد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، كل سنة وأنتي طيبة يا صديقتي العزيزه الجدعة المحترمة.. خلطة جميلة من شطارة ودبلوماسية وجدعنة وخفه دم.. الخلطة دي هي اللي بتخليكيً دائما قريبا من قلب كل اللي بيتعاملوا معاكي.. كل سنة وأنتي بصحة وسعاده وراحة بال.