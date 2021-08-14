بقسط شهري يبدأ من 511 جنية يمكنك الحصول على وحدة سكنية 100م ضمن مبادرة التمويل العقارى (سكن لكل المصريين 2 )

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تم طرح وحدات سكنية للمواطنين من متوسطي الدخل في أطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروع سكن لكل المصريين وفى ضوء حزمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها الدولة ومنها مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد سنوي 3% (متناقصة) لمدة تصل الى 30 عام والصادر بتاريخ 13يوليو 2021

ويهدف مشروع سكن لكل المصريين الى انشاء 3 مليون وحدة سكنية للمساهمة في حل مشكلة الإسكان على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية والمدن الجديدة التابعة لها

تفاصيل كراسة شروط التمويل العقاري 2021 (متوسطي الدخل)

أولا: مقدمة عن الوحدات المطروحة (سكن لكل المصريين 2) ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021

1- التنفيذ خلال ثلاث سنوات

2- تم طرح وحدات ثلاث غرف وصالة (بمساحات مختلفة تتراوح من 100م الى 120م)

3- العمارات بها مصعد كهربائي (اسانسير) بمختلف مساحات الوحدات المطروحة

4- الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق

5- الوحدات السكنية محل الإعلان ليس لها حصة في أرض المشروع

6- أماكن الوحدات وتم تقسيمها الى متميز (15مايو – حدائق العاصمة - حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – اسوان الجديدة – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر – رشيد الجديدة - بنى سويف الجديدة)

ووحدات أكثر تميزا وذلك نظرا لاختلاف التصميم وتميز الموقع المطروح (بدر – الغردقة – بور فؤاد)

ثانيا: الاشتراطات العامة لحجز وحدة سكنية مشروع سكن لكل المصريين 2 ضمن مبادر التمويل العقاري 2021

1- ان يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان

3- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة

4- أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل ولا يزيد صافي دخلة من كافة مصادر دخلة

(عن 168 ألف جنية سنويا للأسرة بما يعادل 14 ألف جنية شهريا)

(وعن 120 ألف جنية سنويا للفرد بما يعادل 10 الاف جنية شهريا)

5- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 2500 جنية

6- شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية بمبلغ 150ج (لا ترد ولا تسترد) وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوي كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية مع سداد مقدم جدية الحجز

فتح باب الحجز لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة من الاحد 15 أغسطس 2021 وحتى الخميس 9 سبتمبر 2021

ثالثا: أسلوب حجز سكن لكل المصريين 2 (متوسطي الدخل) ضمن مبادر التمويل العقاري 2021

1- يتم التقديم عن طريق البوابة الالكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع shmff.gov.eg

2- ارفاق إيصال شراء الكراسة وايصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إضافة المستندات التالية بصيغة pdf بحد اقصى 2MB

3- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجة (سارية)

4- شهادة بأثبات الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الاسرة

5- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)

6- يتم أنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للصندوق shmff.gv.eg بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية .

7- بعد أنشاء الحساب تصل رسالة نصية sms لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع لإتمام عملية التسجيل ويجب التأكد من صحة رقم الهاتف المسجل حيث سيتم ارسال عدد من الرسائل النصية خلال مرحل العمل المختلفة على الطلب المقدم

رابعا: طريقة سداد مقدمة الحجز (سكن لكل المصريين 2) ضمن مبادر التمويل العقاري 2021

1- يتم سداد مبلغ 55 الف جنية كمقدم جدية حجز لجميع الوحدات المطروحة لمتوسطي الدخل على ان يتم السداد قبل الحجز على البوابة الالكترونية للصندوق (وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص) مع سداد مبلغ 405 جنية مصاريف إدارية (لا ترد ولاتسترد) وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية

2- يتم سداد نسبة في حدود 25% من سعر بيع الوحدة كمقدم حجز على 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها ثلاث سنوات وتتراوح من 11500 جنيها أي ما يعادل 3833جنية شهريا للوحدات المتميزة ومن 10000 جنيه الى 23500 جنيها للوحدات الأكثر تميزا والتي تقع في بدر والغردقة وبورفؤاد

3- يتم سداد نسبة 5% كمبلغ صيانة من ثمن الوحدة عند التعاقد ( لا يرد ولا يسترد)

خامسا: نظام الأقساط الشهرية (سكن لكل المصريين 2) ضمن مبادر التمويل العقاري 2021

تقوم جهات التمويل بمنح التمويل العقاري بحد 65% من سعر بيع الوحدة السكنية وفقا لدخل المواطن وسنة ويوجد نوعين للأقساط الشهرية

1- مقدم 35% من سعر الوحدة – بعائد 3% - بقسط ثابت حتى نهاية المدة – لمدة 30 عام

مثال : للوحدة بسعر 494550 جنيها والدخل 3500جنية يكون القسط 1390ج لمدة 30 عام

2- مقدم حجز 35% من سعر الوحدة – بعائد 3% - بزيادة سنوية 7% لنهاية مدة التمويل – لمدة 30 عام

مثال للوحدة بسعر 494550 جنيها والدخل 2500جنية يكون القسط الشهري 511جنية متزايد سنويا بنسبة 7% حتى نهاية المدة 30 عام