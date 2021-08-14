هالة فاخر: العمل مع يحيي الفخراني إضافة لأى فنان ومفتقدين سمير غانم

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قالت الفنانة هالة فاخر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى، ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، إنها سعيدة بمشاركتها بمسلسل نجيب زاهي زركش، ولا يشغلها حجم الدور ولا مساحته ولكن اهمية الدور هو المقياس بالنسبة له.

وأضافت أن الفنان محمد محمود فنان كبير، وإسلام ابراهيم عامل دور رهيب وأنا مبسوطه جدا بيه، ولى الشرف أنى اشتغل مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وأول مرة مع شادى الفخرانى، ومحمد إبراهيم يسرى ابن الوز عوام.

وعن كواليس العمل قالت هالة فاخر إن المخرج شادى الفخرانى مهذب ومنضبط جدا، ولا يسمح بأى شئ خلال التصوير، وأنها ظلت تصور مشاهدها في الحلقة الأولى في تسع أيام.

وعن علاقتها مع الفنان الراحل سمير غانم، قالت إنه كان إنسان بمعنى الكلمة، وكان لما يلاقى أن حد محتاج يقول كلام كان بيفرش ليه علشان يطلع موهبته، وأنا زعلت جداً عليه.

من جانبه عقب الفنان محمد محمود، قائلا «عملت في معظم مسرحيات الأستاذ سمير غانم، وهو إنسان خير جداً وجدع جدا ولي معاه ذكرى في مسرحية بهلول في إسطنبول وأول مرة اشتغل معاه، وعملت افيه بعد جملة له كانت بتكسر المسرح، والافيه سمع مع الناس، وضحك الصالة وفؤجئت بشخص في الصالة بيقول لى الأستاذ زعل منك جدا، وجريت بسرعة عليه، وقولت ليه أنا أسف مش هعمل كده تانى، وقال لى أسف على ايه أوعى ما تعملش الأفيه ده تانى لازم تعمله أنا انبسطت بيه ربنا يرحمه كلنا افتقدناه.