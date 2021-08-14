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الولايات المتحدة تسجّل 141,397 إصابة و691 وفاة جديدة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 141,397 إصابة و691 وفاة جديدة بكورونا الولايات المتحدة تسجّل 141,397 إصابة و691 وفاة جديدة بكورونا
فيما سجلت بريطانيا 32,700 حالة مصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجّل 141,397 إصابة و691 وفاة جديدة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 141,397 إصابة ‏جديدة و 691 حالة وفاة نتيجة المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 36,410,213 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 617,787 حالة وفاة.‏

يأتي هذا فيما سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 32,700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 100 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 6,211,868، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,801.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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