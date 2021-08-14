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97 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

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97 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا 97 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 43 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233772 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 97 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 285158 من ضمنهم 233772 حالة تم شفاؤها، و16609 حالة وفاة.

المصرى اليوم

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