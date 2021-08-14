الولايات المتحدة تسجّل 141,397 إصابة و691 وفاة جديدة بكورونا

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فيما سجلت بريطانيا 32,700 حالة مصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 141,397 إصابة ‏جديدة و 691 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 36,410,213 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 617,787 حالة وفاة.‏

يأتي هذا فيما سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 32,700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 100 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 6,211,868، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,801.

فيروس كورونا الجديد