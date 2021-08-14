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قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن بعض الرافضين لعملية التبرع بالأعضاء يعانون من الانفصام، حيث إنهم يقومون بشرائها عند حاجتهم إليها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرأي الديني تم حسمه حول زراعة الأعضاء وبناء عليه صدر القانون في 2010.

وأشار إلى أن قانون التبرع بالأعضاء الذي صدر قبل نحو 11 عامًا، صالح للوقت الحالي، فيما عدى مادتين فقط تحتاجان للمناقشة ليس من بينها الرأي الديني.

ولفت الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن إلى أن الجدل الديني حول دراسة الأعضاء سيظل إلى يوم الدين.