الفنان محمد محمود: العمل مع النجم يحيي الفخراني شرف لي

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قال الفنان محمد محمود، إنه سعيد بنجاح مسلسل نجيب زاهى زركش، خاصة الدور الذي قدمه، مشيرا إلى أنه قدم العديد من الأعمال فى السينما والمسرح والدراما، لكن التفاعل مع المسلسل من جانب الجمهور كان إحساس أخر.

وأضاف محمود خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا كنت خايف من شخصية «طريف» وأن الناس ما تحبهوش وكان الفضل لظهور الشخصية بهذا الشكل للسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، والعمل مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى شرف كبير.

وقال الفنان محمد محمود أنه أخر عمل له مع الفنان يحيى الفخرانى منذ ٢٥ عاما في مسرحية راقصة قطاع عام، لكن لم أصور النسخة التليفزيونية، وكان الدكتور يحيى ناسي أنى اشتغلتها معاه وفكرته.

وأضاف أن الدكتور يحيى الفخراني خارج التصوير حبوب جدا، لكن أول ما نبدأ التصوير في انضباط كامل مفيش تأخير مفيش خروج عن النص، حتى أن الاستوديو تحول إلى الى صيدلية بسبب أحداث كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية، حيث كان هناك بشكل دائم دكتور متواجد في البلاتوه.

وأكد الفنان محمد محمود، أنه سعيد جدا بالعمل أيضا من المخرج شادى الفخراني.