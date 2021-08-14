أخبار عاجلة

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!! -
طائرة الأخضر السعودي تتجاوز الكويت -
4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا -
نقيب الممثلين يرد على قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة (فيديو) -
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ببني سويف -
الثانوية العامة.. طارق شوقي ردا على منتقدية: النظام الحالي أفضل 100 مره من السابق -
جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج إعداد القادة بحلوان -
صابرين : أظهر كضيفة شرف في فيلم 200 جنيه -
إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
غدا: ندوة عن العلاقات الثقافية بين مصر والهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

الفنان محمد محمود: العمل مع النجم يحيي الفخراني شرف لي

Print
الفنان محمد محمود: العمل مع النجم يحيي الفخراني شرف لي الفنان محمد محمود: العمل مع النجم يحيي الفخراني شرف لي

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان محمد محمود، إنه سعيد بنجاح مسلسل نجيب زاهى زركش، خاصة الدور الذي قدمه، مشيرا إلى أنه قدم العديد من الأعمال فى السينما والمسرح والدراما، لكن التفاعل مع المسلسل من جانب الجمهور كان إحساس أخر.

وأضاف محمود خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا كنت خايف من شخصية «طريف» وأن الناس ما تحبهوش وكان الفضل لظهور الشخصية بهذا الشكل للسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، والعمل مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى شرف كبير.

وقال الفنان محمد محمود أنه أخر عمل له مع الفنان يحيى الفخرانى منذ ٢٥ عاما في مسرحية راقصة قطاع عام، لكن لم أصور النسخة التليفزيونية، وكان الدكتور يحيى ناسي أنى اشتغلتها معاه وفكرته.

وأضاف أن الدكتور يحيى الفخراني خارج التصوير حبوب جدا، لكن أول ما نبدأ التصوير في انضباط كامل مفيش تأخير مفيش خروج عن النص، حتى أن الاستوديو تحول إلى الى صيدلية بسبب أحداث كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية، حيث كان هناك بشكل دائم دكتور متواجد في البلاتوه.

وأكد الفنان محمد محمود، أنه سعيد جدا بالعمل أيضا من المخرج شادى الفخراني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة

رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة

«الصحة» تحذر المواطنين من «متحور دلتا»

«الصحة» تحذر المواطنين من «متحور دلتا»

مجدي الهواري عن قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة: محبط للغاية

مجدي الهواري عن قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة: محبط للغاية