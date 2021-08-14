بينهم القلب والرئتين.. رئيس جامعة عين شمس يكشف 7 أعضاء يمكن زراعتهم

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قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه حان الوقت أن يكون هناك وثيقة يحملها الـ 100 مليون مصري، يدون عليها كل شخص أنه يرغب في بالتبرع بالأعضاء أم لا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يفضل أن يذهب من يريد التبرع بالدم إلى الشهر العقاري، بل يجب أن يكون هذا مرفق في بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن زراعة الأعضاء تشمل 7 أعضاء وهم القلب، الرئتين، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الكبد، الكليتين، القرنية.

وأكد على أن هناك قانون صدر في مارس 2010 من مجلس الشعب آنذاك، أباح التبرع بالأعضاء على أن يذهب المتبرع إلى الشهر العقاري ولكن هذا أمر غير ملزم.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن التبرع بالأعضاء سيكون في رعاية مركزة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن التبرع سيكون في مراكز حكومية جامعية.

واختتم أن هناك 14 مركز لزراعة الكبد في مصر، منها ما يعمل حالات معدودة أو لا يزرع كبد خلال عام كامل، في حين يوجد 7 مراكز فقط لزراعة الأعضاء في بريطانيا.