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رئيس جامعة عين الشمس يكشف عن سعر استيراد القرنية من الخارج ()

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رئيس جامعة عين الشمس يكشف عن سعر استيراد القرنية من الخارج (فيديو) رئيس جامعة عين الشمس يكشف عن سعر استيراد القرنية من الخارج ()

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قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه يتم استيراد القرنية من الخارج لإجراء عمليات زرع الأعضاء بقيمة تتراوح ما بين 1000 إلى 1500 دولار فيما تصل التكلفة النهائية للعملية نحو 50 ألف جنيه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرنيات درجات من ضمنها الدرجة الثانية وهي ليست بالجودة المطلوبة ولكن مقبولة حيث يتم الحصول عليها بعد مرور 24 ساعة ولن تكون مثل التي يتم الحصول من الشخص المتوفي الحديث.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، أن القانون يسمح للأطباء داخل المستشفيات الجامعية بالحصول على القرنية من الشخص المتوفي، وفق عدة شروط من شخص مجهول لم يتعرف عليه وغيرها من الشروط حينها يتم الحصول على القرنية وحفظها في بنك القرنية.

وكشف رئيس جامعة عين شمس، أنه في حال توافر القرنية في الداخل يصل إجمالي تكلفة إجراء عملية زرع القرنية نحو 10 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه عند الاستيراد من الخارج.

المصرى اليوم

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