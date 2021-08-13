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سيراميكا كليوباترا يدخل معسكرًا مغلقًا بـ27 لاعبًا حتى مباراة

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سيراميكا كليوباترا يدخل معسكرًا مغلقًا بـ27 لاعبًا حتى مباراة الزمالك سيراميكا كليوباترا يدخل معسكرًا مغلقًا بـ27 لاعبًا حتى مباراة

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان على الدخول في معسكر مغلق، حتى مباراة ٢٠ أغسطس.

وجاء قرار المدير الفني بخوض معسكر مغلق، نظرا لتلاحم المباريات المتتالي، ويخوض نادي سيراميكا كليوباترا مواجهة أمام فريق غزل المحلة غدًا السبت، على السويس، ثم يواجه نادي الاتحاد السكندري، على استاد الإسكندرية يوم الثلاثاء القادم، تليها مباشرة يوم الجمعة ٢٠ أغسطس، مواجهة أمام نادي الزمالك على ستاد السويس.

واستدعى هيثم شعبان ٢٧ لاعبا للخضوع للمعسكر المغلق وهم:

في حراسة المرمى: عامر عامر – محمد جمال- حمزة معوض- على الجابري

خط الدفاع: خالد صبحي – سيف تقا – عبدالله محمود – طارق سامي – وليد عبدالمنعم – رجب بكار – محمود صقر – أحمد محسن – فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد توني – رجب عمران – كوامي بونسو – ضياء قنديل – عاشور الأدهم – محمود نبيل – محمد إبراهيم

خط الوسط المهاجم: شريف دابو – ميدو جابر – محمد مسعد – ونيفول كوابينا – مصطفى ميسي.

خط الهجوم: أحمد غنيم – شادي حسين.

المصرى اليوم

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