أخبار عاجلة

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!! -
طائرة الأخضر السعودي تتجاوز الكويت -
4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا -
نقيب الممثلين يرد على قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة (فيديو) -
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ببني سويف -
الثانوية العامة.. طارق شوقي ردا على منتقدية: النظام الحالي أفضل 100 مره من السابق -
جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج إعداد القادة بحلوان -
صابرين : أظهر كضيفة شرف في فيلم 200 جنيه -
إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
غدا: ندوة عن العلاقات الثقافية بين مصر والهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة العدل والتطور التقني

Print
وزارة العدل والتطور التقني وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

انتقلت وزارة العدل بشكل مذهل في أعوام معدودة من الأوراق والضبوط والصكوك اليدوية إلى مصاف العالم الأول بمجال تقنية المعلومات، وإرسالها الرسائل النصية للمستفيدين من خدماتها التقنية بشكل سريع، فاق كل التوقعات وأحلام الحالمين بوقت من الأوقات مستغنية بذلك تمامًا عن الأوراق بكل أنواعها، واستطاعت استخدام هذه التقنية الحديثة لتقديم خدماتها لأكبر شريحة من أطياف المجتمع السعودي والمقيمين على أرضه، بل نافست دولاً وحكومات عظمى، سبقتها بهذا المجال بسنين؛ فأصبحوا هم من يستأنسون ويطلبون من وزارة العدل الخبرة، وكيفية تطبيق هذه التقنية المبهرة. وهذه كلمة حق ندين لله بها.

والشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على هذه النقلة النوعية، ولجميع منسوبي الوزارة الذين حازوا الشكر والثناء والدعاء لهم من الناس بتيسير إجراءاتهم للمستفيدين بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات، وبكل يسر وسهولة؛ وهو ما جعل حتى المستفيدين المقيمين بالبلاد الذين يراجعون المحاكم وكتابات العدل يعبّرون عن فخرهم وسعادتهم بإنجازهم بكل سهولة ويسر.

ولا شك أننا نطمح إلى المزيد من التطور والتطوير لمنسوبي وزارة العدل والعاملين بهذا القطاع المهم من قطاعات الدولة. وهذا -بلا شك- في اعتقادي، وحسب معلوماتي، ما تقوم به حاليًا الوزارة ممثلة بوزيرها الحيوي النشط ونائبه حتى يرقى ويرتقي منسوبوهم لهذا التطور المبهر من الخدمات المقدَّمة للمستفيد.عبدالعزيز بن ذياب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر

غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا

غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري