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"المخدرات" تطيح بـ4 مقيمين بحوزتهم 4.6 كلجم من مادة الشبو المخدرة

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"المخدرات" تطيح بـ4 مقيمين بحوزتهم 4.6 كلجم من مادة الشبو المخدرة "المخدرات" تطيح بـ4 مقيمين بحوزتهم 4.6 كلجم من مادة الشبو المخدرة
جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشبابها أسفرت عن القبض على (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة، وضُبط بحوزتهم (4.6) كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.مكافحة المخدرات النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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