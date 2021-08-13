بدون محترفيه الأجانب الجدد.. الأهلي يدشِّن انطلاقته بسقوطه بفخ التعادل مع الفيصلي

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دشَّن الأهلي انطلاقته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وبهذه النتيجة حصل الأهلي على أولى نقاطه هذا الموسم، كما حصل الفيصلي أيضًا على نقطة.

ووضع الفرنسي رومان أمالفيتانو الفيصلي أولاً في المقدمة بتسجيله أول أهداف المباراة برأسية جميلة، خادعت الحارس محمد العويس عند الدقيقة الـ27.

رد الأهلي لم يتأخر كثيرًا سوى 10 دقائق؛ إذ أدرك محمد المجحد النتيجة بتصويبة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء.

ولم تسفر محاولات الفريقين في الشوط الثاني عن إحداث أي تغيير على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي؛ وتقاسم به الفريقان نقاط المباراة.

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