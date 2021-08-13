أخبار عاجلة

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!! -
طائرة الأخضر السعودي تتجاوز الكويت -
4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا -
نقيب الممثلين يرد على قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة (فيديو) -
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ببني سويف -
الثانوية العامة.. طارق شوقي ردا على منتقدية: النظام الحالي أفضل 100 مره من السابق -
جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج إعداد القادة بحلوان -
صابرين : أظهر كضيفة شرف في فيلم 200 جنيه -
إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
غدا: ندوة عن العلاقات الثقافية بين مصر والهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

Print
"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة "الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
يعمل عليها مقيمون من الجنسيتَيْن الباكستانية واليمنية.. وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط 7 آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتَيْن الباكستانية واليمنية، وقد طُبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

طائرة الأخضر السعودي تتجاوز الكويت

طائرة الأخضر السعودي تتجاوز الكويت

4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا

4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا

النصر يسلم اتحاد القدم المبالغ المالية .. لجلب حكام أجانب

النصر يسلم اتحاد القدم المبالغ المالية .. لجلب حكام أجانب