كوكاكولا يكشف حقيقة بيع النادي لمستثمر خليجي

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نفى مجلس إدارة نادى كوكاكولا الصاعد حديثا للدورى الممتاز برئاسة المهندس مجدى إسماعيل، ما نشرته إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ببيع النادي لأحد المستثمرين من منطقة الخليج العربي.

وأكد إسماعيل أن مجلس الإدارة مستمر في قيادته للنادى والحديث عن بيع النادى ليس له أي أساس من الصحة.

وأشار رئيس النادي إلى أن الفريق يواصل فترة الإعداد التي انطلقت في أوائل أغسطس، مؤكدًا أن «كوكاكولا» قام بتقديم الشكر لعدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية وسيتم التعاقد مع عدد من اللاعبين سيتم الإعلان عنهم خلال المرحلة المقبلة بعد الاتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة تامر مصطفى.