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فريال أشرف تروي كواليس مكالمة الرئيس.. وتكشف حقيقة ما حدث مع اللاعبة الجزائرية

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فريال أشرف تروي كواليس مكالمة الرئيس.. وتكشف حقيقة ما حدث مع اللاعبة الجزائرية فريال أشرف تروي كواليس مكالمة الرئيس.. وتكشف حقيقة ما حدث مع اللاعبة الجزائرية

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في أول ظهور لها عقب عودتها من طوكيو، حلت فريال أشرف عبدالعزيز، أول لاعبة تحرز ميدالية ذهبية لمصر وأول فائزة بالذهبية في منافسات الكاراتية وزن فوق 61 كجم في تاريخ الأولمبياد، ضيفة على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، مساء اليوم الجمعة.

خلال اللقاء روت «فريال» تفاصيل مكالمة الرئيس عبدالفتاح لها عقب الفوز، مؤكدة أنها لم تصدق الأمر في البداية، قائلة: «كانت مكالمة بالدنيا وما فيها، مكنتش مصدقة أصلا.. إحساس لا يوصف، المكالمة أسعدتني جدا، خاصة إنه حقق لي حاجات كتير أهمها أنه أطلق اسمي على محور».

تابعت: «فكرة إطلاق الاسم دي حاجة كبيرة وشرف لأي حد، حقيقي شكرا سيادة الرئيس على الدعم وعلى كل حاجة، فعلا كلامه واللي عمله حسسني بقيمة الإنجاز اللي حققته».

وبسؤالها عما تردد بشأن قيام اللاعبة الجزائرية بعدم مهاجمتها في المباراة التي جمعت بينهما في الأولمبياد، حتى تضمن فريال التأهل، أوضحت البطلة المصرية أنه لم يتم الاتفاق بينهما على أي شيء، بل كانت المباراة مجرد تحصيل حاصل، لأنها بالأصل ضمنت التأهل لنصف النهائي قبل خوض المباراة أصلا، مضيفة: «لأني ضمنت وصولي لنصف النهائي فكنت نازلة المباراة مش عاوزه أجازف بأي حاجة، عشان أوفر مجهودي للمبارتين الأصعب بعد كده.. لكن يبدو أنه كان في روح متبادلة».

وعن بداية مسيرتها في عالم الكاراتيه، أوضحت فريال أنها بدأت ممارسة اللعبة منذ سن 7 سنوات في نادي المطرية، ثم انتقلت في سن 13 عاما لمركز شباب الأندلس، بعدها بدأت قصتها مع في عام 2015، لتشارك في أول بطولة عالم في عام 2017، يليها 2018، وفي بطولة 2019 حصدت المركز الأول، فضلا عن مشاركتها في العديد من البطولات الأخرى.

المصرى اليوم

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