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أكدت شركة أسترازينكا، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها سلمت مصر شحنة جديدة جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكوفيد-19 عبر مبادرة «كوفاكس» العالمية، تضم 1766400 جرعة، وتعمل المبادرة العالمية التي يقودها «تحالف ابتكارات التأهب الوبائي» ( CEPI ) و«التحالف العالمي للقاحات والتحصين» (GAVI) و«منظمة الصحة العالمية»، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومصنعي اللقاحات، على تسريع وتيرة تطوير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وإنتاجها وتوزيعها بأسلوب عادل في جميع أنحاء العالم، وحتى الآن تم تقديم مليار جرعة من لقاح أسترازينيكا لتزويد أكثر من 170 بلداً حول العالم، ويشكل ذلك نحو ثلثي اللقاحات المقدمة عبر مبادرة كوفاكس حتى اليوم.

إلى ذلك بثت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية، فيديو يوضح استقبال الدفعة الثانية من لقاح استرازينكا في مطار القاهرة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: «يسعدنا اتخاذ خطوة سريعة لتعزيز جهود تطعيم الشعب المصري بالتعاون مع مبادرة كوفاكس العالمية، ومع وصول هذه الشحنة الجديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، نتمكن من ضمان وصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للأعداد المتنامية من المصريين المقبلين على أخذ اللقاح في البلاد، والمضي قدماً في جهودنا للتعافي من آثار الجائحة».

من جانبه قال حاتم الورداني الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا مصر: «يسعدنا أن نشهد وصول الجرعات الإضافية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى مصر، والذي يقدم أملاً جديداً لشعبها، وبالنيابة عن فريق الشركة، أتقدم بالشكر والتقدير لشركائنا في ’كوفاكس‘ ووزارة الصحة والسكان المصرية لجهودهم المتواصلة على مدار الساعة ودعمهم المستمر، لتحقيق هذا الإنجاز ضماناً لوصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أكبر عدد ممكن، ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وغيرهم من الشركاء لمكافحة هذه الجائحة».

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة، مساء اليوم الجمعة، أكدت فيه على التزامها الراسخ بالتوزيع العادل للقاح، وعلى أوسع نطاق ممكن في مختلف أنحاء العالم، ودون أية أرباح خلال الجائحة، وتشير التقديرات بأن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكوفيد-19 قد ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح والحيلولة دون دخول الآلاف إلى المستشفيات.