أرقام برينتفورد ضد أرسنال: كانوس يخطف الأضواء في مفاجأة بافتتاح الدوري الإنجليزي

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حقق فريق برينتفورد مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على أرسنال بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وقدم الصاعد حديثًا للبريميرليج اداءً كبيرًا استحق من خلاله الفوز الذي تزامن مع أول مباراة لهم على الإطلاق في المسابقة.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع لاعب الوسط الإسباني سيرجي كانوس، سجله في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني نجح لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورجارد من مضاعفة تقدم برينتفورد بهدف ثان في الدقيقة 73.

وحاول أرسنال العودة في المباراة لكن الحارس الإسباني دافيد رايا كان بالمرصاد لكل محاولات الجانرز.

نجم المباراة:

حصل سيرجي كانوس على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، بعد أداء كبير من اللاعب الإسباني الذي كان أكثر من افتك الكرة (7) وأكثر من سدد على المرمى (2) وصنع فرصة تهديفية محققة بجانب تسجيله هدف من هدفي فريقه.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- برينتفورد هو الفريق رقم 50 المختلف الذي يلعب في البريميرليج، وهو الفريق رقم 10 من لندن الذي يشارك في المسابقة.

- فوز برينتفورد اليوم هو الفوز رقم 12 للفرق التي تلعب لأول مرة في البريميرليج (تعادلوا 15 وخسروا 23).

- هدف سيرجي كانوس هو أول هدف لبرينتفورد في الدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها منذ مايو 1947 (لين تاونسيند ضد سندرلاند). 27 ألف و110 يومًا فرق بين أخر هدفين للفريق في الدرجة الممتازة.

- سيرجي كانوس هو ثاني إسباني يسجل الهدف الافتتاحي في موسم بالبريميرليج بعد ميتشو في موسم 2012/2013 مع سوانزي سيتي ضد كوينز بارك رينجرز.

- هدف كريستيان نورجارد ضد أرسنال هو أول هدف له في 86 مباراة بالدوري، ومنذ تسجيله مع بروندبي ضد كوبنهاجن في السوبرليجا الدنماركي في نوفمبر 2017.

- أرسنال بدأ الموسم في الدوري بالخسارة ضد فريق صاعد حديثًا للمرة الأولى منذ الخسارة ضد بريستول سيتي في موسم 1976/1977.