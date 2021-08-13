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إغلاق مركز تجاري في لبنان بسبب أزمة الطاقة

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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن إدارة مركز "سيتي مول " التجاري، بيانا أعلنت فيه إغلاق المركز التجاري بشكل موقّت ابتداءً من يوم غد السبت بعد انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، وبعد تفاقم أزمة المحروقات، على أن يعاود النشاط مع توافر الطاقة الكهربائيّة بالحدّ الأدنى المطلوب.

© AP Photo / Dalati Nohra

وأوضحت إدارة "سيتي مول" أن قرار الإغلاق جاء نظراً للظروف الاستثنائيّة التي تسود لبنان في الوقت الراهن، ومن تداعياتها الأصعب انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي.

وتابع البيان: "تفاقمت الأزمة نتيجة عدم توافر المحروقات، لا سيّما مادّة المازوت الضروريّة لعمل مولدات الكهرباء الخاصّة بالمركز التجاري (سيتي مول)، وذلك بالرغم من محاولاتنا الحثيثة للتزوّد بهذه المادّة، إضافةً إلى اتّخاذنا ما بوسعنا من التدابير الاحترازيّة للحدّ قدر الإمكان من تداعيات الأزمة المذكورة بكلّ تشعّباتها".

واختتم البيان بأنه "أمام هذا الواقع القاهر، وعملًا بأحاكم المادّة التّاسعة من النظام الداخلي المرعي الإجراء، الّتي تجيز إقفال المركز التجاري بشكل موقّت في الحالات الضروريّة والجدية، تجد إدارة المركز التجاري نفسها مضطرّة إلى اتخاذ القرار الاستثنائي بإقفال المركز التجاري (سيتي مول)، وذلك ابتداءً من تاريخ 14 أغسطس/آب 2021، على أن يعاود النشاط حين توافر الطاقة الكهربائيّة بالحدّ الأدنى المطلوب".

وفي وقت سابق، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع قيل إنه من مطار بيروت الدولي، ظهرت فيه قاعة الانتظار وتسليم الحقائب في ظلام دامس بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وأظهر الفيديو المنشور المسافرين في الظلام حيث اشتكوا من بقائهم مدة ساعة كاملة دون كهرباء وإنارة في المطار الدولي.

 

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