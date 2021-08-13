تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة واكسترا وbein sport 7 و Extra 2

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يبحث الكثيرون من عشاق الرياضة عن تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport extra ، وتردد قناة بين سبورت اكسترا 2 - bein sport extra 2 ، وكذلك تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport وأيضًا قناة bein sport 7 ، وهي القنوات المملوكة لمجموعة قنوات بين سبورت، والتى تقوم بنقل الأحداث الرياضية مؤخرًا وقامت بعرض بعض المباريات مجانًا لمتابعي البطولات ايرياضية التى تشارك فيها مصر مجانًا للمواطنين.
تردد قناة بين سبورت المفتوحة :
التردد: 11054
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة بين سبورت 7 - bein sport 7
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12604
معدل الاستقطاب: H
معدل الترميز: 27500
تردد قناة بن سبورت 7 - bein sport 7
تردد قناة بن سبورت 7 على سهيل سات:
القمر الصناعي: سهيل سات
التردد: 11623
معدل الاستقطاب: V
معدل الترميز: 27500
تردد قناة بين سبورت اكسترا - bein sport extra
القمر الصناعي: نايل سات
التردد 11054
معدل الترميز 27500
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ : 3/4
اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra
تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12604
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
تصحيح الخطأ: 2/3
اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2