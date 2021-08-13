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تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة واكسترا وbein sport 7 و Extra 2

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تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة واكسترا وbein sport 7 و Extra 2 تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة واكسترا وbein sport 7 و Extra 2

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يبحث الكثيرون من عشاق الرياضة عن تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport extra ، وتردد قناة بين سبورت اكسترا 2 - bein sport extra 2 ، وكذلك تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport وأيضًا قناة bein sport 7 ، وهي القنوات المملوكة لمجموعة قنوات بين سبورت، والتى تقوم بنقل الأحداث الرياضية مؤخرًا وقامت بعرض بعض المباريات مجانًا لمتابعي البطولات ايرياضية التى تشارك فيها مجانًا للمواطنين.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة :

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة بين سبورت 7 - bein sport 7

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بن سبورت 7 - bein sport 7

تردد قناة بن سبورت 7 على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت اكسترا - bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2

بين سبورت - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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